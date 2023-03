Oglasili se iz State Departmenta: Dugotrajna politička kriza u BiH odgovornost je političkih lidera

Zemlje regiona su i dalje međusobno povezane, te se i nestabilnost lako prelijeva iz jedne zemlje u drugu. Uz to, u svjetlu šire geopolitičke situacije, rata u Ukrajini, jačanja ekstremno desničarskih struja u Evropi - a sve to onda u kombinaciji sa tendencijama izolacionizma, takvo stanje ostavlja brisani prostor za ruski utjecaj, bio je jedan od zaključaka grupe istaknutih panelista.

Dugotrajna politička kriza u BiH

- Dugotrajna politička kriza u BiH odgovornost je političkih lidera te zemlje, a ne Sjedinjenih Država, a posebno ne jednog pisma državnog sekretara. U pismu se podsjećaju lideri BiH da je izborna reforma nužnost kako bi se provele odluke Evropskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda BiH, i kako bi se ojačao izborni integritet u BiH u skladu sa preporukama OSCE-a. Sjedinjene Države i EU su pomogle u održavanju razgovora kako bi podstakle političke stranke da dođu do neophodnog kompromisa kako bi se konačno postigli rečeni ciljevi, koji su ključni za za euroatlantsko pridruženje kao i za vladavinu prava. No, strane se nisu uspjele dogovoriti. Navodi kako su ti razgovori za cilj imali ispuniti težnje samo jedne političke stranke, su apsolutno netačni - piše u odgovoru State Departmenta.

Najveću korist ima Rusija

U dodatnoj molbi Glasa Amerike profesorici Domi da pojasni navode, ona je rekla između ostaloga kako američka vanjska politika od slanja pisma u martu 2021. do danas nije odgovorila na bh. krizu s konkretnim strateškim rješenjem, dodajući kako je američki pristup reformi Izbornog zakona praktički unaprijedio etničke napetosti, a u ovom zadnjem slučaju tijekom izbora, i otišao na ruku jednoj politčkoj partiji.

Reuf Bajrović iz Evropske alijanse smatra da je "momentalna kriza u Bosni i Hercegovini implementirana iz Zagreba, Vašingtona i Londona, i smatra je najvećom krizom od 1992. godine, dodajući da je to i najveća kriza kredibilnosti Sjedinjenih Država kod naroda u BiH od rata do danas ", ali dodaje da nije prekasno da se to popravi, ako bude volje.

Kurt Basiner (Bassuener) iz Vijeća za politiku demokratizacije, kaže da je trenutka politika Vašingtona u odnosu na ne samo BiH, nego cijeli zapadni Balkan, pacifikacija, to jest nastojanje da Balkan jednostavno ne bude problem, dodajući da će najveću korist od trenutnog procesa imati oligarsi na Balkanu, prvenstveno Milorad Dodik, ali i svi ostali.

- Trenutni potezi međunarodne zajednice vode na zaključak da su Vašington i svi ostali odustali od integrirane BiH - kaže Basiner i dodaje "da smatraju da Balkan u suštini počiva na plemenskim osnovama i jedino što se može učiniti jest ostvariti pojedine dogovore s potencijalnim ratnim vođama".

Najveću korist od ovoga, upozorava Basiner, ima Rusija.