Eskobar: Islamska zajednica pogrešno je procjenila Šmitove odluke

Zamjenik podsekretara Stejt Departmenta za zapadni Balkan, Gabriel Escobar, u intervjuu za Glas Amerike, potvrdio je punu podršku Vašingtona nedavnoj odluci Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt) o Izbornom zakonu. On kaže da Vašington ne bi dozvolio da u regionu ikada ponovno izbije oružano nasilje.

Upitan kako bi Vašington odgovorio na nezadovoljstvo u BiH, Eskobar odgovara:

- Visoki predstavnik je važan dio Dejtonskog sporazuma i mi ga podržavamo. Mi također podržavamo upotrebu Bonskih ovlasti tamo gdje je to odgovarajuće, a u ovom slučaju to jest bio odgovarajući potez. Visoki predstavnik je tim želio učiniti vjerovatnijim formiranje vlade Federacije, vlade koja će biti u stanju da popuni prazna mjesta u Ustavnom sudu, a uz to i da se osigura da se izbori održe u atmosferi kredibiliteta, povjerenja.

Nismo još stigli do potpunog kredibiliteta, jer je bilo dosta nepravilnosti tijekom izbora, ali smo zahvaljujući djelomično ovoj njegovoj odluci i izbornoj transparentnosti, i otkrili veći dio spomenutih nepravilnosti. Smatram da su svi potezi koje je Šmit povukao u posljednjih šest mjeseci vodili funkcionalnijoj vladi, i Federacije i države - rekao je Eskobar za Glas Amerike.