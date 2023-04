Varhelji: Moguće je da je odluka visokog predstavnika bila okidač za pozitivna dešavanja

- Evropska komisija je dala prijedlog, a o njemu odlučuju članice EU. Mi smo stava da je ključnu u ovom trenutku, i za Bosnu i Hercegovinu i za njen narod, da napravi iskorake na evropskom putu. Upravo iz tog razloga, nakon jedne pažljive analize, nakon razgovora sa svim predstavnicima u zemlji, EK je utvrdila određene prioritete koje mi smatramo ključnim za reformsku agendu. To je nešto što mi vidimo. Ja se iskreno nadam da će naše zemlje članice prihvatiti prijedlog koji je EK dala. To je ovisno i o vijestima koje dolaze iz zemlje. Naime ja se nadam da će ova jedinstvena prilka, ova jedinstvena ponuda koja je data građanima Bosne i Hercegovine pokrenuti pozitivne pomake i pozitivnu agendu u BiH. U tim okolnostima je puno lakše uvjeriti naše zemlje članice - rekao je Varhelji.

Očekuje dobre vijesti

Varhelji je kazao kako nakon današnjih sastanaka, iz Sarajeva očekuje dobre vijesti.

- Naime prema mom nekom shvatanju vrlo brzo će se usaglasiti i koalicija i novi saziv vlasti. To je nešto što nismo imali priliku vidjeti proteklih godina. Ja sam naglašavao da je to samo početak procesa. Takve vijesti će naići na pozitivan prijem u EU, i to su vijesti koje željno isčekujemo iz BiH. Očekujemo vijesti da se nakon izbora vrlo brzo formiraju institucije, i ne samo formiranje nego i dinamika rada, i onda će se veoma brzo relizirati i evropska agenda - istakao je Varhelji.

Naglasio je da je prije odluke Evropskog vijeća, 15. decembra, važan i sastanak u Tirani.

- Naredne sedmice je samit u Tirani. Imamo prvi put takav samit između EU i naših partnera na Zapadnom Balkanu u samom regionu. Ja se nadam da je to model koji će se i u budućnosti primjenjivati. Očekujemo da će i članovi novog Predsjedništva BiH predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Tirani. Očekujemo dobre vijesti. Prava odluka se očekuje 15.decembra. nadamo se da će Evropsko vijeće donijeti pozitivnu odluku, do tada ima puno posla, a samit u Tirani je izuzetno važan skup da kandidatski status postane realnost - poručio je.