Meteorolozi najavljuju kišu, utoplite se, temperature su znatno niže

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima sa maglom i niskim oblacima. U istočnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba kiša, a u višim područjima slab snijeg. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.

Za četvrtak je najavljeno pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje se očekuje slaba kiša, a višim područjima susnježica ili slab snijeg. Padavine poslije podne i tokom noći. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U višim područjima se očekuje slab snijeg. Tokom dana, u većem dijelu zemlje, prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni.

Prvog dana vikenda pretežno oblačno vrijeme samo ponegdje sa slabom kišom. U večernjim satima, jače naoblačenje sa padavinama. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 9, na jugu do 12 stepeni.