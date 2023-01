Nina Bukejlović predložila svoju majku za delegata u Vijeću naroda RS

Bivši muž

Nina Bukejlović nije bila raspoložena da odgovori na jednostavno pitanje – da li joj je Aida Prešić majka.

- Nemojte me to pitati, ne želim da odgovaram na to ko je kome majka ili otac - kratko je rekla Bukejlović.

Na pitanje zašto je predložila majku za delegata i da li smatra da je to primjereno, kratko je rekla „doviđenja“ i prekinula razgovor.

Pored toga, treba istaknuti da je aktuelni potpredsjednik dobojske Skupštine Miloš Bukejlović koji se u javnosti spominje kao najozbiljniji kandidat za novog ministra pravde RS donedavno bio muž Nine Bukejlović. Protiv njega je kao što su pisali mediji, Transparency International BiH podnio prijavu zbog sukoba interesa, jer se nalazi na ukupno šest funkcija.

Posebno interesantno je da i Miloš Bukejlović ima svoju kandidatsku listu. Predvodi je Marko Jorgić, a na njoj su još Mladen Joksimović i Danijela Nikolić.