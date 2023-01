Fahrudin Radončić za FTV: Najbolje je što je skinuta dinastička vlast koja vlada od 1991. godine, mislim na Izetbegovića i njegovu suprugu

Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) govorio je za Federalnu televiziju u emisiji "Mreža". U zanimljivom i dinamičnom intervjuu Radončić je komentirao šta je to najbolje što se desilo na političkoj sceni nakon izbora, o projektima na kojima insistira Milorad Dodik, prvenstveno hidrocentrali Buk Bijela te kako će partneri Osmorka i HDZ izmijeniti Izborni zakon za šest mjeseci i je li Izborni zakon test partnerstva. Radončić je govorio i najavama Bakira Izetbegovića predsjednika SDA, da će SDA blokirati formiranje vlasti u Federaciji, mogućim potezima Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH, o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, putu BiH u NATO, budućem radu Osmorke.



Buduća vlast mora postaviti profesionalca na čelo OSA-e

Na početku intervjua Radončić je kazao da SBB ima loš izborni rezultat koji je najavio Bakir Izetbegović. - I on je kao dobar prognostičar koji upravlja članovima biračkih odbora pogodio. Savez sada ulazi u jednu fazu konsolidacije. Vratit ćemo se na političku scenu, za dvije godine su lokalni izbori, za četiri su veliki. Možda bude i nekih prelazaka iz drugih stranaka pa vratimo parlamentarni status, što su uradile sve druge stranke na štetu SBB-a. I mi smo sad u jednoj komotnoj ulozi posmatrača. Ja mislim da su ovi izbori i čak ovakvi, veoma kontraverzni, problematični, sa svih strana osuđeni izborni rezultati jer se događala velika pljačka, historijski. Najbolja je stvar da je sa političke scene skinula dinastička vlast koja vlada od 1991., a mislim na gospodina Izetbegovića i njegovu suprugu. I naravno sad je konstituisanje Osmorke jer ćemo na državnom nivou dobiti mnogo relaksiraniju situaciju što je pokazala i zadnja pres konferencija gdje vi imate jednog potpuno pristojnog Dodika, što za političara kakav je on je potpuna novina. Zaista očekujem da ćemo u okviru državne vlade, odnosno Vijeća ministara imati jedan sinhroniziran odnos koji će se baviti razvojem, zapošljavanjem, relaksacijom međunacionalnih, međuentitetskih i regionalnih odnosa. To je SBB uvijek govorio, mi smo u smislu vizije najveći izborni pobjednik - rekao je Radončić. O sporazumu Osmorke, HDZ-a i SNSD-a kaže da je vrlo važno da prvi put nakon deceniju ili više imamo sporazum na nivou BiH. - Dosad su svi govorili da to nije vlada, da nije koalicija, da su to neki sabrani ljudi kako je govorio gospodin Dodik. Vi sada imate programsko Vijeće ministara i ja sam potpuno siguran da će to Vijeće ministara biti mnogo, mnogo bolje od prethodnog. Mislim da je dobra stvar da je Vijeće ministara formirano na jednom koaliciono sadržanom konceptu i da se to dešava i to me raduje - naglasio je Radončić. Predsjednik SBB-a smatra da je veoma važno krenuti od kraja. - Da buduća vlast riješi stanje u državnoj Obavještajnoj službi. Mi imamo teške zloupotrebe u toj službi. Nisu bitni ljudi, bitne su pojave. Imate službu koja je formirana 22 ili 23 godine već, 11 godina je bio gospodin Džuvo i odgovarao je direktno gospodinu Zlatku Lagumdžiji. Sad imate 11 godina gospodina Osmana Mehmedagića koji odgovara isključivo Izetbegoviću. Šta će BiH da imamo direktora OSA-e 5+5 godina i +2 tehničkog mandata. Oni treba da postave novog direktora OSA-e, profesionalca, da promijene Zakon o OSA-i da maksimalan mandat bude jedan u dužini od pet godina. To izgleda kao da se mi previše bavimo gospodinom Mehmedagićem, njegovim diplomama. Ne. Ako nemate neovisnu agenciju, Obavještajnu službu, vi nemate slobodno društvo, nemate slobodne novinare, političare - podcrtao je Radončić. Ističe da je puno takvih osoba među relevantnim sudijama, tužiocima, policijskim službenicima. - Ima u Bošnjaka toliko modernih, mladih, uspješnih ljudi iz profesija koje sam nabrojao da apsolutno nemam brige da možemo dobiti profesionalca. Sve ono što su oni nabrojali - infrastrukturni radovi, zapošljavanje, socijala, sigurnost su stvari oko kojih brine svaka državna, evropska vlada, pa i u drugim zapadnim demokratijama i ja sam siguran da će oni imati te prioritete. Govorim ono što je najlakše i najbrže završiti. Neke reforme pravosudnog sistema, mi moramo dobiti, iako se to neće svidjeti nekim sudijama Suda BiH, Vrhovni sud. Mislim da nova parlamentarna većina u Predstavničkom domu i Domu naroda ima dosta posla i mi kao dobronamjerni građani moramo da navijamo da će ova zemlja zaista krenuti evropskim putem. Dobili smo kandidatski status, Evropa nam je otvorila vrata i hajte ljudi da radimo. Dosta smo se nagledali tih svađa, zemlja tone sve dublje i dublje. Ljudi su maltene do 2. oktobra bili ubijeđeni da će ovdje biti rat. Niko više ne priča o ratu i hajmo ih pustiti da rade - kazao je Radončić.



Ko to smije dozvoliti da Novalić i devetu godinu bude premijer?

Kada je riječ o putu BiH u NATO Radončić kaže da bošnjački i hrvatski političari nemaju dileme da je budućnost BiH u NATO zajednici:

- Mislim da je to stvar procesa, da će i RS i njihovi politički lideri koji su veoma jedinstveni da se to ne dozvoli vremenom shvatiti da je to najbolja opcija i po Srbe i po BiH u cjelini. Nema odustajanja od NATO puta. Navodi da se sve mora rješavati na način da postanemo uspješna ekonomska priča, a da ništa ne izgubimo od državnih nadležnosti. - Pravo opozicije, pa i izbornih gubitnika je da kritikuju vlast i da je u startu pokušaju zbuniti da ne da rezultat. Ali gledajte, Josip Broz Tito nije bio glup. Vi imate Đerdap, ogromnu hidrocentralu koju je on prije 50 godina napravio zajedno sa Rumunijom i ta se struja proizvodi i dijeli i dvije zemlje zarađuju. Zašto mi ne bismo napravili hidrocentralu sa Srbijom i podijelili procenat i prihodovali od toga u trenutku kada cijeli svijet vapi za električnom energijom? Znači pustimo da ekonomska logika riješi stvari gdje će i gospodin Dodik napravi ustupke jer mu se isplati. To se rješava kroz Parlament BiH, nigdje drugo - istaknuo je Radončić. Rekao je da nije bio u pregovorima o konstituisanju nove parlamentarne većine na nivou BiH. - Ljudi koji su učestvovali jedini mogu dati realan termin završetka dogovora oko izmjena Izbornog zakona. Ja iskreno navijam da se to dogodi u šest mjeseci i mislim da bi to bilo veoma, veoma relaksirajuće za BiH. Predsjednik SBB-a kaže da strateški zakoni uvijek prave političke drame. - Ne smijemo se plašiti i živjeti u okovima mržnje, straha da će biti kraj svijeta ako mi njima nešto damo. Gospodin Izetbegović i SDA su 7 ili 8 godina stalno prepadali građane Hrvati hoće da u Domu naroda preko Kluba Hrvata da blokiraju imenovanje Federalne vlade. Gospodin Novalić i njegova Vlada su zahvaljujući toj blokadi evo petu godinu u tehničkom mandatu, što je svjetski kuriozitet negativnog tipa. Sad je SDA potpuno zaboravila šta je pričala četiri godine i sad kažu Osmorka nema 11 ili 12 ruku i mi ćemo u Domu naroda blokirati izbor Federalne vlade. Znači oni sada koriste iste argumente koje su koristili protiv hrvatskih političara. Morate biti principijelni i nemojte raditi ono što drugima prigovarate da nije bilo uredu. I riješit će se na vrlo jednostavan način - ko to smije dozvoliti da Novalić i devetu godinu bude premijer? - upitao je lider SBB-a.



Dodik nema ozbiljne alternative

Rekao je da SDA mora naučiti nešto što se zove kohabitacija.

- Nešto što se zove poštivanje parlamentarne većine u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. SDA kaže ne, mi smo pobjednici izbora. SDA će morati da poštuje parlamentarnu većinu, morat će naučiti kohabitaciju. Moraju potpisati premijera i pustiti da se izbor Vlade obavi na jedan regularan i brz način. Mislim da Schmidta ne treba niko zvati u pomoć, da su njegove opcije veoma jasne i da u tom smislu on nema pravo, kao OHR, da dozvoli dalju paralizu BiH i FBiH. Ako to jedna stranka i njen lider nisu svjesni šta to znači za naš evropski put, našu ekonomiju, zapošljavanje, uvođenje pravne države, neko mu to mora objasniti. U tom smislu očekujem reakciju OHR-a ali se nadam da ljudi u SDA-u to neće dozvoliti jer će imati velike konsekvence. Na pitanje da li će se pristati da se u FBiH u Parlamentu biraju članovi Predsjedništva, a u RS-u direktno na izborima, odgovara: " - Uvijek sam zagovarao da član Predsjedništva BiH treba da se bira u PS BiH na indirektan način. Time bismo ispunili sve zakonske uslove i dobili bismo jedan demokratski standard. Imali smo realan problem da su i međunarodna zajednica i svi dozvolili da gospodin Dodik bude na balkonu i posmatra kako se Bošnjaci i Hrvati tuku oko tog rješenja, a on kaže nas to ne zanima, kod nas je direktan izbor. Ne, ako zaista želiš BiH i ako se mijenjaš u pozitivnom smislu pomozi nam da i ljudi iz RS-a glasaju za indirektan način izbora člana Predsjedništva i mi kao država sva tri naroda to rješavamo. Mislim da je tu izlaz i da treba ohrabriti Dodika da izađe u susret i nama i Hrvatima. Predsjednik SBB-a smatra da Dodik nema ozbiljne alternative. - Ta njegova proruska politika nema perspektive. Mislim da je on toga potpuno svjestan. On se mora vratiti, ako je pametan, u institucije BiH. On treba s naše strane dobiti jednu relaksaciju. Mi znamo Dodika koji je najkonkretnije govorio o NATO putu, o ratnim zločinima, ali mi često zaboravljamo. Mi moramo učiniti sve da ne dajemo argumente Dodiku za njegov separatizam u smislu mene Bošnjaci proganjaju i da ga ekonomskim i političkim metodama natjeramo da se vrati Sarajevu kao prijestolnici. To sad izgleda nemoguća misija ali mi moramo znati da je RS dio BiH. Nas ovdje uče da je to neka ratna zona u koju mi ne smijemo otići, da smo izdajnici BiH ako odemo na kafu u Banju Luku - rekao je Radončić Navodi da bošnjački političari rade sa ljudima koje su izabrali Srbi i Hrvati. - Mi nikad nećemo dati BiH i ljudi su tu zaista precizni. Konaković kaže da je kao maloljetni borac branio puškom BiH, Nikšić je ranjen i bio u rovu. Zašto bih ja sumnjao u njihov patriotizam, a vjerovao u Bakirov patriotizam? Stotine i stotine botova sada prave cijelu atmosferu veleizdaje zato što oni žele da sarađuju sa SNSD-om i HDZ-om. A SDA 30 godina sarađuje s HDZ-om, učestvuju u mnogim dilovima, rade na štetu Federacije i to ne smeta nikome. Mi ćemo sutra kao SBB najbrutalnije kritikovati Osmorku, kao što sada kritikujemo Trojku. Gospodo, Trojka ništa nije uradila u Sarajevu. Mi kao ljudi koji procjenjuju da je BiH u najtežoj ekonomskoj situaciji od rata naovamo želimo da zaista uspiju, da naprave fenomenalan rezultat. Mi navijamo za uspješnu Federalnu vladu, uspješnu kantonalnu Vladu i uspješno Vijeće ministara. To mora svaki dobronamjeran čovjek da uradi - ističe Radončić.



Mladi ljudi treba da upravljaju ovom zemljom