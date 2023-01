Govedarica: Na tri od šest ključnih funkcija u RS se nalaze Srbi, a Ustav dozvoljava samo dvije

Šef Kluba poslanika SDS-a, Vukota Govedarica, upozorio je vlast u RS da pazi kako ne bi prekršila član 69 Ustava RS koji govori o tome da od šest najvažnijih funkcija u RS, najviše dvije mogu da pripadnu jednom od konstititivnih naroda ili iz reda ostalih.

To su predsjednik Vlade, predsjednik NSRS, predsjedavajući Vijeća naroda RS, predsjednik Vrhovnog suda RS, predsjednik Ustavnog suda RS i glavni tužilac RS.

– Predsjednik NSRS Nenad Stevandić je Srbin, predsjednik Vlade Radovan Višković je Srbin, a trenutni v.d. glavnog tužioca RS je također Srbin, Miodrag Bajić. Nemojte da dođete u situaciji da sutra imate ozbiljnih problema pred ustavim sudovima kada su u pitanju ove odredbe. Ni jedan od naroda ne može da ima više od dvije funkcije. To je Ustav rekao. Samo nemojte da bude da v.d. nije isto, iako on ima sva zagarantovana prava. Koliko se sjećam Viškovićevih riječi, u RS je više od 800 vršilaca dužnosti. Je li i to uspjeh ove vlade – upitao je Govedarica.