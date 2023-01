CIK prihvatio sporni listić za delegata iz NSRS: SNSD ostaje bez četvrtog delegata

Nakon što je CIK prvobitno prihvatio sporni listić, Sud BiH je uvažio žalbu SNSD-a te vratio sve na ponovno razmatranje uz prijedlog da CIK odbije.

Vlado Rogić kazao je da je CIK došao do kritične tačke.

- To je hoćemo li poštovati odluke Suda BiH ili nećemo. Kada to u svom političku smislu koriste stranke to ja mogu razumjeti jer je to stranački interes. Međutim, ako CIK ne poštuje odluke Suda to postaje opasno. Bilo je dosta odluka sa kojima se nisam složio. Vratimo se na ova dva rješenja koja je Sud donio. Ukoliko pogledamo rješenja ona su identična. Ja ovakvu odluku podržati neću - rekao je Rogić.

