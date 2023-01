Bećirović: Ovo je pozitivna poruka, prošlom sazivu je trebalo 14 mjeseci da imenuje mandatara Vijeća ministara

Nakon vanredne sjednice na kojoj je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine izglasalo Borjanu Krišto za novu mandatarku Vijeća ministara BiH, medijima se obratio Denis Bećirović, član Predsjedništva.

- Želim vas obavijestiti da je Predsjedništvo imenovalo mandatara i to je najbrže imenovanje mandatara u postdejtonskom periodu. To je jedan uobičajan postupak u BiH i to nije novina - izjavio je Bećirović.