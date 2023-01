Kafići bez alkohola, djeca bez Djeda Mraza: Kako je SDA provodila tihu islamizaciju Sarajeva

„Ne znaš kakvi su to pritisci bili. Inspekcije ti stalno dolaze, počeli se pojavljivati neke klošari vikendom, svake subote naprave belaj, onda te fina raja počne izbjegavati... Radili su mi to planski ovi iz SDA da me zatvore. I evo, uspjeli su“.

Ovako mi je prije nekoliko dana vlasnik nekoć čuvene kafane u Sarajevu odgovorio na pitanje zašto je zatvorio svoj objekat koji je svojevremeno bio jedno od najpopularnijih mjesta za izlazak.

Bez obzira da li je ovdje zaista bila riječ o organiziranoj „tajnoj“ akciji tadašnjih sarajevskih vlasti da se pristiskom zatvori objekat u kojem se „haramilo“, činjenica je da su istu sudbinu imale desetine sličnih kafića, kafana i klubova u glavnom gradu.