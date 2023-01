Muriz Memić uputio otvoreno pismo sudiji Branku Periću: Tražim istinu o ubistvu moga sina

Muriz Memić, otac Dženan Memića, uputio je otvoreno pismo sudiji Branku Periću.

Pismo prenosimo u cjelosti:

- Ponovo sudija Perić...

Zar ga nije stid da se obraća javnosti i govori o predmetu “Dženan Memić”?



Toliko riječi izgovorenih uzalud u cilju da popravi svoj izgubljeni ugled, ali to radi neubjedljivo i dvosmisleno.

Obraćam se javnosti da jasno dam do znanja, da bez dvoumljenja nastavljam još jaču borbu za istinu u otkrivanju ubica moga sina i ovakvi istupi predstavnika pravosuđa govore da sam na pravom putu.

Jesam ja na ulici tražio pravdu, kao i ispred Suda BiH, jer je to moj način borbe za istinu. Nije mi zabranjeno, to je moje pravo.

Postavljam pitanje sudiji Periću, u svjetlu njegovih ranijih istupa o predmetu “Dženan Memić”: “Kojim putem krenuti da se otkriju ubice mog sina?”

Perić samo kritikuje, a ne nudi rješenja. Time se svrstava u red predstavnika pravosuđa koji pasivno posmatraju i ne preduzimaju nikakve profesionalne korake da poboljšaju stanje u društvu.

Daje intervjue u medijima kako bi opstao u javnom prostoru, ali ne doprinosi niti jednom rješenju problema.

Ako sam u svojoj borbi za istinu učinio bilo kakvu nezakonitost, spreman sam odgovarati. Od pojedinaca kao što je sudija Perić, očekujem potpuni profesionalni pristup objektivnom postupanju i kontinuitet u svojim stavovima, a ne da ih mijenja kako razni vjetrovi pušu.

Ja sam čovjek iz naroda i tražim istinu o ubistvu moga sina.

A on je sudija Suda Bosne i Hercegovine, obavezan i dužan da radi isključivo u korist građana, pravne države, pa čak i da istrpi svaki vid pritiska.

Tužioci i sudije nisu, kako Perić to pogrešno predstavlja, i ne smiju biti nedodirljivi u svojoj odgvornosti nama građanima - mi njih plaćamo da rade po zakonu, za nas, a ne obrnuto.

Niko nije iznad Ustava i zakona, a Ustavom i zakonom je zagarantovana sloboda medija, sloboda govora, kao i pravo na pravdu.

Gospodine Periću, to nije politika. Zar ja puno tražim?

Da sam išao metodom koju vi predlažete, u ovom društvu kojem ste ranije precizno davali dijagnozu, potom promijenili stav iz ko zna kojih razloga, ja bih se izgubio u tugovanju i svi bi me samo tapšali po ramenu i žalili.

Ja to neću dozvoliti i uzdignute glave, dostojanstveno kao i do sada, ću tražiti pravdu zato što ubice mog djeteta, ali i ljekari, sudski vještaci, tužioci i policajci koji su pokušali zataškati to ubistvo, kad-tad moraju odgovarati!

Pravda za Dženana - napisao je Muriz Memić.