Dugo je i bio: Ministar Dado Dogan podnosi ostavku

Novoimenovani ministar za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske Dado Dogan izjavio je Srni da će podnijeti ostavku na ovu funkciju, nakon što je to zatražio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

- Кao moralan čovjek i kao član Socijalističke partije /SP/ ne želim ni na koji način nanositi štetu niti želim da se moje ime zloupotrebljava u javnosti. Predsjedniku Vlade /Radovanu Viškoviću/ ću podnijeti ostavku na izabranu dužnost nakon što u formalnom smislu bude utvrđen izbor Vlade - rekao je Dogan.

On je istakao da je 2012. godine imao saobraćajnu nezgodu u kojoj je kao suvozač smrtno stradao njegov drug iz djetinjstva i da je za to djelo, za koje je rekao da je nastalo iz nehata, krivično odgovarao u skladu sa propisima Republike Srpske.

- I danas odgovaram pred svojom savješću i nosim neizbrisiv ožiljak tog čina. Porodica mog druga koji je nastradao me nikada nije teretila i danas smo ostali u izuzetno prijateljskim odnosima. Podržavaju me i razumiju, a za mene je to u ovom trenutku najvažnije - rekao je Dogan.

On je istakao da nije imao namjeru da stvori bilo kakvu nelagodu predsjedniku SP Petru Đokiću i dodao da o ovom pitanju nikada nisu ni razgovarali.

- Svoju karijeru sam gradio odgovornim i savjesnim učenjem i radom i tako ću nastaviti da živim i radim u budućnosti. O tome kakva sam osoba u pogledu mojih moralnih vrijednosti mogu posvjedočiti svi oni sa kojima sam do sada radio i živio. Od svih njih i juče i danas imam neizmjernu podršku i to mi je veoma dragocjeno u ovom trenutku - rekao je Dogan.

Dogan je kao kandidat SP juče na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske izabran za ministra porodice, omladine i sporta Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je danas od predsjednika Vlade Radovana Viškovića da hitno razriješi novimenovanog ministra za porodicu, omladinu i sport Dadu Dogana ili da Dogan podnese ostavku.