Odluke sa redovne sjednice Predsjedništva BiH: Cvijanović će predvoditi delegaciju BiH u Njujorku, Dohi, Bakuu

Prihvaćen je i poziv katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija za učešće na drugom dijelu Pete konferencije UN-a o manje razvijenim zemljama na nivou šefova zemalja i vlada u Dohi od 5. do 9. marta.

- Predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv generalnog sekretara UN-a za učešće na UN konferenciji o srednjoročnom sveobuhvatnom pregledu implementacije ciljeva međunarodne dekade za akciju “Voda za održivi razvoj” 2018.-2028., koja će biti održana u New Yorku, od 22. do 24. marta, kao i poziv predsjednika Azerbejdžana za učešće na Sastanku NAM kontakt-grupe u Bakuu, od 1. do 3. marta.

Delegaciju BiH na ovim konferencijima i samitima predvodit će predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je Sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2021. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija u vezi sa aktivnostima u procesu repatrijacije, resocijalizacije, rehabilitacije i reintegracije državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka.