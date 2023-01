Dodik poručio Šmitu: Tvoja sudbina zavisi od mene i Vlade RS

- Zašto bih ja uopšte trebao da komentarišem Šmita? To je privatno mišljenje jednog privatnog lica koje nema nikakvu institucionalnu snagu što se nas tiče. Nemam potrebe ništa da kažem dalje. On uporno pokušava da bude visoki predstavnik a svi znaju da nije. Čak i oni koji su ga imenovali znaju da nije. I njegova sudbina isključivo zavisi hoće li ova Vlada, pojedinci i ostali, mi, njemu pružiti ruku i reći "hajde da vidimo šta da radimo". E mi to nećemo. Zato što se nije pokazalo da su pravični, da oni nameću silu, da oni institucionalno se ponašaju. I ne može ni Ustavni sud donositi odluke van Ustava BiH niti je to njegova kompetencija. Odlučiti o danu RS to nije kompetencija Ustavnog suda BiH. On je tu kompetenciju sam sebi uzeo. Dan RS ne može da se mijenja, on jeste ili nije. Ako promijenite dan onda ste promijenili RS i doveli u pitanje njeno postojanje. I oni znaju savršeno dobro da je samo to u pitanju - rekao je Dodik.