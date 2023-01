Fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu: Zašto je važan poraz Bakira

Grlim zemlju

Tugovali zajedno

Kroz različita iskušenja pokazujemo solidarnost, vidjeli smo da tugovati zajedno znamo, ali radujemo li se skupa izvan dnevnopolitičkih povoda za prepirku i inat?

- U vezi s tom radošću i u vezi s upravo završenim prvenstvom svijeta u nogometu želim naglasiti važnost povezanosti sporta, umjetnosti i religije. To su zaboravljeni i, čini mi se, nedostatno artikulirani pokretači ljudi našega svijeta. Bit sporta, umjetnosti i religije je izlazak iz svakodnevnog života na igralište, u bogomolju, u kazalište – pozorište, na koncert, izložbu, u kino. Za vrijeme utakmica veliki dio našega svijeta pretvarao se u stadion, ljudi su zaboravljali sva svoja životna opterećenja, traume i blokade i predavali se nepredvidljivosti igre. U ljudima su se budile zapretale energije i radosti, blokirane razine osoba, kreativni impulsi i stvarali čaroliju duha koja je sve prožimala kako na stadionu tako i diljem svijeta pred ekranima. Kolosalna je ta pozitivna energija koju stvara sport i povezuje ljude diljem svijeta u jednu obitelj, u jedno bratstvo i sestrinstvo. Slično se događa u zajednici okupljenoj radi Boga u bogomolji, u auditoriju na koncertu, u kazalištu, kinu, u duši posjetitelja pred slikom. Boli me kada neko u toj čaroliji strastvene radosti vidi samo izljev mržnje, točno je da se u toj čaroliji i mržnja izlijeva i rastače, no tužno je kada neko u čaroliji sporta vidi samo neke „hrvato-, srbo- i ine-mrsce“ i time ispunjava medije. Pogotovo je to tužno kada tome podlegnu duhovne i intelektualne osobe.

Za vrijeme utakmice Hrvatske i Brazila bio sam u Banjoj Luci. Književnica iz Viteza Đurđica Čilić pripovijeda kako je za vrijeme te utakmice bila u hotelu “Bosna” i iznenadila se tolikim navijanjem za Hrvatsku kao da je u Zagrebu. Ja sam bio među mladima i, kada je Petković dao gol za Hrvatsku, mnogi su skočili od radosti. Pitam jednog mladića pokraj mene je li on Srbin, odgovara da jest. Pa zašto navijaš za Hrvatsku, pitam ga. On se očito iznenadi na to pitanje i pogleda me s dozom prezira te promrsi: “Zašto mi, Srbi, uvijek moramo biti budale.” Pohvalio sam ga i ohrabrio.

Nedavno je neki SDA-ovski politički ublehaš protestirao što se muslimanskoj djeci daju novogodišnji pokloni. Ne vjerujem da takvo nešto može tražiti ijedan normalan, pobožan i dorastao vjernik musliman jer time okrutno ponižava islam u bošnjačkoj kulturi kao da se islam ne može inkulturirati u univerzalnu proslavu Nove godine kao dana svjetlosti, dana kozmičkog obrata, dana kada svi ljudi svijeta iziđu iz svoje zatvorenosti i otvore se radosti svjetske povezanosti. U BiH vjernici kršćani vjeruju da islam kao vjera donosi rezultate vjere, tj. da je prava religija u kojoj vjernici mogu živjeti svoju vjeru. Pa, ako u proslavi Nove godine ima tragova kršćanstva, ne bi to trebalo biti smetnja da u njoj i muslimanska djeca nađu svoju radost u svojoj vjeri.