Miličević o Vladi RS: Motor koji je zaribao, ne može proraditi

Bestidno i bahato ponašanje

Sastavni dio ove vlasti

V.d. predsjednika SDS je rekao da su korupcija i kriminal postali sastavni dio ove vlasti i njihov jedini način na koji nastaju i opstaju.

- Omogućili su sebi da im mi plaćamo privilegovane koji ne dolaze na posao, ali im skupljaju glasove. I još nam to javno i zvanično saopštavaju u ime te iste Vlade RS. Zahtijevam direktnu i jasnu odgovornost za onoga ko je predložio osuđivane ministre u sastav Vlade RS i konkretnu odgovornost za one koji su zaposlili u javne institucije one koji nisu dolazili na posao a primali su narodne pare. Zahtijevam osim istrage i kazne za one koji su to radili i da sav novac za bruto plate koje su isplatili neradnicima-stranačkim aktivistima režimskih stranaka vrate narodu - zaključio je Miličević.