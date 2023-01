SNSD ponovo uputio žalbu na odluku CIK-a

- S obzirom na to da je sada već potpuno jasno da je ovaj sastav CIK-a spreman donositi isključivo političke odluke, a ne odluke u skladu sa zakonom, kao i to da ne poštuje sudske odluke i uputstva suda, ovaj put smo zatražili od Suda da odlučuje u tzv. sporu pune juridistikcije, to jeste da preinači odluku CIK-a - istakao je Kovačević.

On je naglasio da SNSD smatra da Sud ovaj put ne treba da odlučuje samo o žalbi SNSD-a, nego treba da odlučuje i o samom sebi, autoritetu vlastitih odluka, pa i same svrhe Suda u pravnom sistemu.

- Potpuno je jasno da je ovaj sastav CIK, koji je izabran na nezakonit način, isključivo donosi političke odluke i da sada rade ono što je potrebno izbornim gubitnicima u BiH a to je da u interesu SDA što više oduglovače formiranje vlasti i formiranje Doma naroda, kao i to da glavnim partnerima SDA, a to su PDP i SDS, omoguće da imaju nekakav kapacitet, nekakvu nadu da, bez obzira na to što je izborna volja građana RS takva da SNSD treba da čini vlast, da im pruže bilo kakvu šansu da zajedno formiraju vlast i rade protiv interesa RS - istakao je Kovačević.