"Avaz" saznaje: Koga hapsi policija na Sokocu i ko je izbjegao hapšenje

Oduzeta vozila

Više osumnjičenih osoba je uhapšeno, a one se sumnjiče se da su, djelujući kao organizovana kriminalna grupa, duži vremenski period vršili krijumčarenje većih količina opojnih droga i sticali nezakonitu imovinsku korist koju su, između ostalog, trošili za kupovinu nekretnina i skupocjenih vozila.

Uhapšeno više od pet osoba

Osumnjičeni će biti ispitani u zakonskom roku, nakon čega će postupajući tužilac donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu - ree

"Avaz" saznaje da je uhapšeno više od pet osoba.

Na meti je grupa Ognjena Orašanina Orasa, koji je navodno jutros izbjegao hapšenje. On je itekako poznat organima gonjenja zbog više krivičnih djela. Hapšen je i pritvoren više puta. No, jutros navodno nije nađen na adresi. On je vođa sokolačkog klana koji ima itekako dobeo policijski dosije.