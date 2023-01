Kako su stolice iz Hadžića postale najprodavanije stolice u Njemačkoj

- "Adana Co" je inovativna kompanija čiji zaposlenici, osim same proizvodnje, pronalaze i dizajnerska rješenja za namještaj. Većina naših proizvoda do krajnjih kupaca dolazi putem Musterringa, jednog od najvećih prodajnih lanaca u Njemačkoj.

Kako bismo zadovolji potrebe tržišta neophodno je bilo povećanje proizvodnih kapaciteta. Upravo nam je projekt Vlade Kantona Sarajevo i BBI banke pomogao da povećamo proizvodne kapacitete, te do kraja sljedeće godine očekujemo završetak radova na dodatnih 4,5 hiljada kvadratnih metara novog proizvodnog pogona - pojašnjava Nermin Ademović, nakon potpisivanja ugovora o finansiranju sa BBI bankom.