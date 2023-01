Ubili mu lovačkog psa, on im poručio: Dabogda se raspadali i umirali!

Muškarac iz Bihaća oglasio se jučer i izrazio svoju tugu zbog psa koji je stradao.

- Kralju moj s tobom smo naučili se slikati sa veprovima kapitalcima. Danas me napustaš i srce mi se cjepa i danas si pokazao i dokazao ko je kralj za CD. Molio si Boga samo da nađeš, da je krme hodalo, gdje si i uspio i da ga iskopaš iz zemlje i učiniš me sretnim i ponosnim. Nažalost to danas nisi uspio. Slomio si mi srce i učinio me najtužnijim, najbolnijim na svijetu zahvaljujući nečovjeku. Ne znam kako da ih nazovem Niho Beganović i Zajko Hirkić, dabogda se raspadali i umirali. Dao Bog da ne dobijete moj i njihov halal. Kralju moj, ako Bog da srest ćemo se i nastaviti tamo gdje smo stali. Tvoj glas nikad neću zaboraviti, a ni mnogi lovci kolege koji su sa tobom lovili, love u vječnom lovištu i budi najbolji kao što si bio, a ja ću ti se pridružiti i ponovo biti najponosniji na tebe - izjavio je Fadil Balić.

Drage kolege lovci ne dajte da nelovci love s vama i apelujte da se isti sakcionišu i kazne. Danas pomagač, sutra može biti neko od nas, poručio je za kraj.