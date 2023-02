Zapis iz Srebrenice: Dječak zaplakao jer mu je drug rekao da nije seljak, "a dobro zna da sam iz Bulogovine"

- Rekao mi je da nisam seljak, a on dobro zna da sam ja iz Bulogovine i da sam seljak iz moje drage Bulogovine, ja nisam iz grada ja sam seljak - rekao je dječak.

Njegov simpatični odgovor me nasmijao i razveselio. Prvo sam pomislio da mu je rekao da je seljak pa se ovaj uvrijedio i izašao iz mekteba. Međutim, suprotno, dječaku je bilo krivo što mu je rekao da nije seljak, a on to shvatio da nije porijeklom iz svoje lijepe Bulogovine, Sućeska kod Srebrenice.

Drago mi je da naša djeca ne stide se svoga porijekla i svoga sela i svoje tradicije. Nego su ponosni na nju i ne daju na sebe niti da im ko vrijeđa selo njihovo, selo njihovog oca, selo djeda kojeg nikad nisu upoznali. Nekad, dok sam bio manji, nama su se rugali zbog naših sela, zabačena, dalko i seljaci iz tih sela su pominjani po ružnim i zaostalim stvarima. No, baš naprotiv, sve sto su o našim selima govorili ružno ona su suprotno od toga bila, a i danas su.

Naša sela, ljepših nema, širom Bosne ponosne su odgojila mnogo vrijednih, čestitih, nadaleko priznatih i poznatih ljudi širom svijeta i naše lijepe države. Naša sela su odgajala zdrave, vrijedne ljude, seljake koji znaju svojim rukama sve urediti sve što vide. Naša sela su naš ponos i dika i nek nam ih niko ne dirka - napisao je Ahmed ef. Hrustanović.