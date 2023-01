Još jedan kandidat za gradonačelnika Bihaća: Riječ je o Adnanu Habibiji iz SDP-a

Nakon što je najavljeno da će ispred stranke SDA za gradonačelnika Bihaća biti Hamdija Abdić Tigar, još jedan kandidat stigao je iz SDP-a. Riječ je o Adnanu Habibiji, bivši dopredsjedavajući Gradskog vijeća Bihać.

Svoju kandidaturu je najavio na Facebooku.

- Dragi moji Bišćani, prihvatio sam kandidaturu za gradonačelnika Bihaća ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Svjestan sam teškog zadatka i odgovornosti, ali sam odlučan da zaslužim vaše povjerenje i hrabro preuzmem odgovornost za vođenje grada u ovom teškom periodu - naveo je Habibija.

Poručio je, između ostalog, i to da svi hrabro moraju stati uz Bihać te naglasio da će kampanja trajati kratko, ali da će on u tih 30 dana fokusirati na razgovor sa ljudima Bihaća o planovima za naredne dvije godine i viziji razvoja Grada Bihaća do 2028. godine.