Milanko Kajganić, glavni državni tužilac, za "Avaz": Sky ide do kraja!

Nema nedodirljivih za Tužilaštvo BiH, istrage na Sky predmetima idu do kraja i tu nema povlačenja. Uskoro podižemo i optužnice za visoku korupciju.

Svi uvezani

On je rezimirao kraj godine kada je u pitanju rad Tužilaštva. Kako je istakao, itekako je zadovoljan radom ove institucije, o čemu svjedoče brojne aktivnosti tužilaca i uposlenika u prethodnom periodu.



- Zadovoljan sam jer je u velikom broju predmeta ratnih zločina podignuta optužnica protiv većeg broja osoba, a što se tiče organiziranog kriminala, skoro svaki dan radimo i hapsimo osobe povezane s organiziranim kriminalnim grupama. Veoma mi je važno da smo, zajedno s pripadnicima MUP-a RS, rasvijetlili ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića i podigli optužnicu. Ovo je prvi put, u tom predmetu, da smo identificirali i izvršioce i pomagače i naručioce ovako teškog krivičnog djela - rekao je Kajganić.

Tvrdi da će mnoge istrage vezane za Sky aplikaciju uskoro rezultirati podizanjem optužnica, i to već u januaru i februaru naredne godine. Ono što je važno, kako je dodao, jeste to da se istrage provode i dalje i da nema zaustavljanja.

- Nema ručne. Svi koji su bili povezani sa Skyem bit će istraženi. Naravno da nema nedodirljivih, jer idemo do kraja. Problem je što su mnogi policijski službenici umiješani i uvezani s ovim kriminalnim grupama, a koje su povezane sa Sky aplikacijom. Znate da nam je to bio problem. Uhapsili smo 14 policijskih pripadnika – od najviše rangiranih do policajaca. Čak i ljudi iz sigurnosnog sektora, koji se trebaju boriti s kriminalom, bili su umiješani. Ja poručujem da mi nastavljamo dalje i da nema stajanja - istakao je Kajganić.

Potvrdio nam je da će uskoro biti podignute tri optužnice u predmetima visoke korupcije, dok je prošle godine bila samo jedna.