Prijevremeni izbori 2023. godine: Održano žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću

U skladu sa Uputstvom o redoslijedu izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću.

- Ovjeren je 21 politički subjekt i to 13 političkih stranaka, 7 nezavisnih kandidata i jedna koalicija. Međutim, žrijebano je 13 političkih subjekata i to 5 političkih stranaka, 7 nezavisnih kandidata i jedna koalicija jer 7 političkih stranaka nije dostavilo ime kandidata jučer do 16 sati kada je istekao rok za podnošenje kandidatskih listi.

Centralna izborna komisija BiH nakon provedenog žrijebanja svojom odlukom određuje redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću. O postupku žrijebanja se vodi zapisnik, koji će zajedno sa navedenom odlukom, nakon sjednice Centralne izborne komisije BiH, biti dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća će se održati u nedjelju, 05.02.2023. godine - saopćeno je iz Centralne komisije BiH.