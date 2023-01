Ivana Marić za "Avaz": Imenovanje Krišto pozitivan pomak, nova koalicija da nastavi trend

- Time žele pokazati da ozbiljno misle ono što su i potpisali i da ovaj put neće biti odugovlačenja. Ja se ne sjećam da smo ikada dobili vlast, odnosno Vijeće ministara do Nove godine. To je nakon izbora u oktobru znalo trajati i 14 ili 16 mjeseci. Zato je ovo pozitivan pomak koji je u skladu s najavama iz nove koalicije i nadam se da će nastaviti taj trend – kaže Marić.

Osim evropskih integracija, dio prvog poglavlja u ekspozeu Borjane Krišto bio je i NATO put BiH, kojeg Marić smatra neupitnim.

- Ono što je najveća propaganda kojom se koristi Željko Komšić je da je on zaslužan za NATO put. U suštini, najveću zahvalu za naš napredak ka NATO-u BiH treba uputiti SNSD-u, čiji kadrovi su prije više od deset godina započeli taj put i stalno glasaju za to. Vidjeli ste da se usvojio i MAP, da se svake godine usvajao ANP. Neupitna je i SNSD-ova opredjeljenost za NATO, ali to njima služi za dobijanje glasova. Zato govore da su protiv a glasaju za NATO. Tako će biti i ovaj put, što ćemo vidjeti čim na dnevni red dođe usvajanje godišnjeg izvještaja – ističe Marić.