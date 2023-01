Ko je Borjana Krišto, nova predsjedavajuća Vijeća ministara: Bila predsjednica FBiH, ima dug parlamentarni život

U HDZ-u od 1995. godine

Od 1995. godine je članica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ), a od 2015. i zamjenica predsjednika HDZ-a.



Krišto je do 1999. radila u livanjskim kompanijama: "Agro Livno", "Guber", "Likom" i "Livno bus". Od 1999. do 2000. godine je bila ministrica pravosuđa i uprave Livanjskog kantona, a do 2002. godine sekretarica Vlade Livanjskog kantona.