Mediji tvrde da će ministri u Vijeću ministara biti Šulić i Nešić, portparol SNSD-a za "Avaz": Ne mogu to potvrditi

Vladajuća koalicija u RS odredila je kadrove za novi saziv Vijeća ministara BiH, a među njima će, osim starih i "provjerenih", svoje mjesto naći i lider DNS-a i donedavni potpredsjednik Narodne skupštine RS, piše Srpskainfo.

Izvori Srpskainfo otkrivaju da će novi ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH biti lider DNS, Nenad Nešić, dok bi funkcija ministra za ljudska prava i izbjeglice trebalo da pripadne donedavnom potpredsjedniku NS RS, Denisu Šuliću (SNSD).

Osim njih dvojice, od ranije se navode imena Zorana Tegeltije kao ministra finansija i trezora te Staše Košarca, kao ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević za portal "Avaza" je kazao da još uvijek nije donesena odluka o imenima ministara iz RS-a.



- Ne mogu potvrditi da su to imena novih ministara. Sve su to, kada govorim o ljudima iz SNSD-a, za koje sam jedino relevantan da komentarišem, i Košarac i Tegeltija i Šulić, jako značajni kadrovi SNSD-a, ali o tome ćemo odlučivati kada bude trenutak. To nije zvanična odluka, kada bude zvanična bit ćete upoznati - kazao je Kovačević za portal "Avaza".