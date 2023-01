Armin Otuzbir osuđen uslovno na godinu zatvora zbog udruživanja u grupu radi primanja dara

Odrekli se prava na žalbu

On je osuđen da je od jula 2021. do 24. septembra 2021., po dogovoru sa Kenitom Čakićem, stupio u kontakt sa kandidatom koji je aplicirao na javni oglas za prijem kadeta Granične policije za čin policajac i, kada su se sastali, Otuzbir mu je saopćio da je on kontakt veza ljudi iz Sarajeva koji odlučuju o konkursu, ali da za siguran prolazak treba platiti 30.000 maraka da bi mu se omogućio dovoljan broj bodova, na šta kandidat nije pristao.

Otuzbir je osuđen i da je od juna 2021. do 24. septembra 2021. stupio u kontakt sa kandidatom za čin mlađi inspektor, nakon što mu je Čakić proslijedio podatke o kandidatu, sa kojim se sastao, a nakon čega mu je Otuzbir saopćio da je on kontakt veza čovjeka iz Novog Travnika, putem kojeg mu može završiti sigurno zaposlenje u Graničnu policiju, ali da mora platiti određeni novčani iznos, na šta kandidat nije pristao.

Tužilaštvo i odbrana su se odrekli prava na žalbu.

Prije odluke o razdvajanju predmeta i izricanja presude, tužiteljica Bojana Jolović pročitala je optužnicu kojom se Rejhan Raković, Ensar Salčinović, Kenit Čakić i Armin Otuzbir terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, te primanja dara i drugih oblika koristi. Čakić se tereti i za davanje dara i drugih oblika koristi.

Prema optužnici, Raković je u vremenskom periodu od novembra 2020. do 24. septembra 2021. u svojstvu službenog lica – kao policijski službenik Granične policije a s ciljem pribavljanja dara i imovinske koristi – udružio grupu ljudi radi primanja dara i drugih oblika koristi te, posredstvom pripadnika grupe, zahtijevao i primao dar za sebe.