U BiH danas pretežno oblačno, evo kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, na sjeverozapadu Bosne do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

U subotu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do do 18 °C.

Za nedjelju se najavljuje u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Nešto više oblaka, u jutarnjim satima i prije podne, očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

U ponedjeljak jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18 °C.