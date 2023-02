Dodik se ponovo obrušio na američkog ambasadora: Lažete da BiH ima imovinu

Marfi je rekao da će RS morati poštovati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine htjeli oni to ili ne.

Danas pokušava da glumi nekoga velikog i misli da i dalje živi u vremenu kada je karijeru gradio servilnim podaništvom. Nije primijetio da se vrijeme promijenilo i da je i on nakupio više godina - napisao je Dodik.

"Ne postoji vlada BiH"

On je naveo kako "ne postoji vlada BiH".

- Zašto lažete kada Vijeće ministara BiH nazivate vladom? BiH nema vladu i Vi svojom lažnom tvrdnjom hoćete tako nešto da uspostavite. Ali to se ne tiče Vas. To je riješio Ustav BiH. Kad se već nepotrebno miješate u unutrašnje stvari BiH, onda bar poštujte njen Ustav.

Očigledno, to za Vas ne postoji. Imate svoju lažnu agendu i hoćete svoj lažni pristup da pretvorite u pravila. Volite kad držite predavanja drugima. Samo ovakva BiH može da bude Vaše utočište, inače da je iole ozbiljna zemlja, davno bi Vam dala do znanja da ste pretjerali i da je najbolje da Vaše pregalaštvo nastavite tamo odakle ste došli - naveo je Dodik.

Govorio je i o državnoj imovini.

- Ko ste uopšte Vi da govorite o imovini i još da to tumačite. Pitanje imovine je riješio Dejtonski sporazum i Ustav BiH. Samo spekulanti kao Vi mogli su da kreiraju da to može biti predmet visokog predstavnika, a i sami znate da to nije, jer je Vaša zemlja garant Dejtonskog sporazuma.

Nije li apsurd da upravo Vi pričate o državnoj imovini, a dolazite iz zemlje u kojoj imovina pripada saveznim državama, njih 50, a i zemljište distrikta Vašington, gdje je sjedište državnih institucija, ustupljeno je sporazumom saveznih država koje graniče s njim. I da li je i to laž, kao što vi lažete da BiH ima imovinu.

U Dejtonskom sporazumu jasno piše, slovom, a ne nekakvim duhom koji vi namećete, da je imovina vlasništvo Republike Srpske i Federacije BiH. I to se neće promijeniti bez obzira na to šta Vi sa svojim lažnim visokim predstavnikom i stranim sudijama u Ustavnom sudu pokušali uraditi - kazao je Dodik.