Milanović: Boli što je RS obnovila više kuća na Baniji od Hrvatske

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović održao je danas press konferenciju, a jedna od teba bila je obnova na Baniji nakon razornog zemljotresa.

- O Baniji i obnovi je ovih dana posebno jučer rečeno više-manje sve. Osjećam da nakon dvije godine strpljenja i prešutne ili izravne podrške Vladi koju bih dao svakoj na toj zahtjevnom projektu, da nešto kažem. Sam sam bio predsjednik Vlade i hvatao se u koštac s takvim problemima, možda ne tako velikim, ali tehniku znam.

Ako je volja tu, a novca ima puno više nego ranije, posao se može odraditi. Oštećeno je 38 hiljada objekata, nakon dvije godine izgrađeno je 6 zamjenskih porodičnih kuća, na još 88 se radi to je stanje na kraju 2022. godine - rekao je Milanović.

Milanović navodi da je Hrvatska najgora po onome što je povukla iz evropskih fondova, te da je po tom pitanju na samom dnu, za šta odgovornim drži tamošnju vladu.

- Govori se o 4.700 objekata gdje su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti poštanski sandučić ili dio dimnjaka. To je ništa. Ovo je zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, dijeli se nemilice.

Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. Mi smo i dalje na dnu. To više nije trend, to je zatečeno stanje. Ne mogu držati odgovornim nikog drugog osim Vlade - poručio je Milanović i dodao da ga boli što je RS obnovila više na Baniji od Hrvatske.

- Ili malo manje. To je tužno. Ali je tako - izjavio je Milanović.