Skandalozno: Crnolistaš Novalić kritikovao Ministarstvo vanjskih poslova SAD, kaže da su pod ruskim utjecajem

Premijer Federacije BiH sa američke crne liste Fadil Novalić (SDA) osvrnuo se na kritike ambasadora SAD-a u BiH Majkla Marfija iznesene u jednom intervjuu (Michael Murphy).

Njega je očito pogodilo to što je ambasador Marfi kazao za njegovu Vladu da nije postojala u prethodnom mandatu, zbog čega je poručio da "ne može da ne izrazi iznenađenje".

Zasmetalo je crnolistašu Novaliću to što je Marfi pominjao formiranje vlasti početkom naredne godine, što prema njemu svojstvenoj logici zaključivanja znači da je on uključen u izborni i postizborni proces, a ne to da postoji nova većina u kojoj neće biti stranke Fadila Novalića. Valjda poučen iskustvima od ranije, prema kojim njegova stranka nerijetko po godinu nije mogla dogovoriti sa svojim partnerima i to isključivo o podjeli fotelja, ali ne i o programu, misli da i novi partneri trebaju isto postupiti.