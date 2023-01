Ulazak Hrvatske u Šengen izazvat će velike gužve na granici sa BiH

Uspostaviti jš jedan prijelaz

- BiH s Hrvatskom u međunarodnom cestovnom prometu roba ima 17 graničnih prijelaza od kojih, posebne statuse imaju Bosanska Gradiška i Bijača, na kojima imamo BIP-ove, a to su prelazi koji se mogu koristiti za sve vrste roba i na kojima su prisutni svi neophodni inspekcijski organi za pregled roba.

Gužve se posebno odnose na transport lako kvarljive robe koja zahtijeva fitosanitarnu inspekciju, te je neophodno težiti otvaranju dodatnih prelaza - naveli su iz STK BiH.

Dodali su da instistiraju da se dobije još jedan prijelaz.

- U slučaju lako kvarljivih roba poput voća i povrća postoji zastoj jer fitosanitarne inspekcije iz BiH rade do 19 sati, a one iz Hrvatske do 15 sati. To znači da morate čekati do sutra ujutro, ako recimo u 16 sati dođete na granični prelaz. Jedan od prijedloga ide u smjeru da se uspostavi barem još jedan prijelaz na kojem će fitosanitarni inspektori raditi 24 sata.