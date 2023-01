Prof. dr. Amir Karić: Ko bi imao korist, a ko štetu od bošnjačkog euroskepticizma?

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić dao je svoju analizu o stanju u kojem se nalazi bh. društvo. Naime, on je govorio o pojavi koja nije toliko strana u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ali jeste strana i jeste opasna po Bošnjake , a to je euroskepticizam.

Izuzetno delikatna tema

Ko ima interese?

- Istovremeno, mnoge grupacije koje djeluju kao ruska agentura na kreiranju javnoga mnijenja u ovom regionu, na društvenim mrežama aktivno rade na proizvođenju antizapadnog raspoloženja u Bosni i Hercegovini. Koristeći se nizom historijskih, kulturoloških, religijskih i ekonomskih faktora, ta aktivnost je već kreirala mišljenje većine stanovništva u Srbiji protiv članstva u EU, a o članstvu u NATO-u suvišno je išta govoriti. Većina srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, također ima prorusko i antizapadno raspoloženje. Ukoliko bi se kod Bošnjaka razvilo antizapadno, što bi praktično značilo anti-EU i anti-NATO raspoloženje, ruski interesi bi bili zadovoljeni. Znajući da Bošnjake ne mogu usmjeriti proruski i računajući na religijski i kulturološki sentiment Bošnjaka u pogledu Turske, spomenute proruske grupacije na društvenim mrežama vode propagandu nastojeći kod Bošnjaka formirati protursko i antievropsko, odnosno antizapadno raspoloženje. Konačno, cilj je spriječiti ili barem ometati širenje NATO-a i Evropske unije na Balkanu priključenjem Bosne i Hercegovine ovim organizacijama. Raspoloženje hrvatskog naroda za njih nije od presudnog značaja zbog njegove malobrojnosti. Ipak, preko uvlačenja HDZ BiH političke i poduzetničke elite u velike ekonomske aktivnosti, osigurali su njihovu pasivnu podršku za svoje interese u Bosni i Hercegovini - navodi on.

U ovom smislu, Bosna i Hercegovina je geopolitički interesantna evropskim silama i SAD-u s jedne, te Rusiji i Turskoj, s druge strane. Od sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine do danas, jedinstvena je podrška Bošnjaka službenoj politici bosanskohercegovačke vlade za članstvo u NATO-u i EU. S druge strane, iako Turska ima svoje interese na Balkanu, dakle i u Bosni i Hercegovini, zato što ovaj prostor predstavlja njenu strategijsku dubinu, zvaničnici Republike Turske su do sada višestruko i nedvosmisleno isticali podršku članstvu Bosne i Hercegovine u NATO savezu i EU. Međutim, ruski interesi i nastojanja su drugačiji i suprotni od proklamovanog opredjeljenja Bosne i Hercegovine - pojasnio je profesor Karić.

Teške posljedice

Odgovarajući na pitanje koliko na opće raspoloženje Bošnjaka i mogući euroskepticizam utiču konstatacije da je ponašanje Evrope prema Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. bilo je licemjerno i da danas kroz odluke visokog predstavnika uvodi nedemokratske standarde u našoj zemlji, profesor Karić je istakao da mi, kao mala država, ne možemo diktirati pravila vellikim silama.

Mnogi zločini

- Sve su te konstatacije tačne: da su evropske sile počinile mnoge zločine po svijetu tokom proteklih pet stoljeća, da su mirno posmatrale zločine u Bosni i genocid nad Bošnjacima, i da nam nameću nedemokratska rješenja. Preporučio bih čitaocima vrlo dokumentovanu knjigu francuskog historičara Georges Bensoussan "Evropska strast za genocidom", koja je objavljena u Zagrebu 2010. godine. Sam naslov zorno kazuje o sadržaju knjige koji donosi, zaista zastrašujuće činjenice o zločinima koje su Evropljani radili tokom proteklih pet stoljeća. O našem gorkom iskustvu prepuštenosti pokušaju uništenja ovdje ne treba ništa objašnjavati, zato što smo to doživjeli. Razumljiva je i ozlojeđenost zbog odluka visokog predstavnika koje su suprotne demokratskim standardima kao i podrška Ureda visokog predstavnika i pojednih evropskih centara moći da se spriječi ulazak u novi mandat vlasti stranci koja je ubjedljivi relativni pobjednik posljednjih izbora. Sve su to činjenice. Unatoč svemu rečenom, mi nismo u prilici da ispravljamo historijske nepravde koje su urađene i koje se još uvijek rade po svijetu. Ni na koji način ne možemo kazniti evropske zemlje zbog licemjernog odnosa prema nama tokom agresije od 1992. do 1995. godine, niti mi možemo diktirati pravila ponašanja velikim silama - kaže profesor Karić.

Prema njegovim riječima, male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina jedino što može ispravno uraditi jeste da se ne priključe kompoziciji koja će ih odvesti u krivom pravcu historije, odnosno da ne izaberu krivu stranu.

- Ovo govorim u novim okolnostima nove blokovske podjele, okolnostima koje su nastale agresijom Rusije na Ukrajinu kada se i velike i mnogoljudne države moraju nedvosmisleno opredijeliti. Opredjeljenje Bosne i Hercegovine determinirano je njenom euro-atlantskom strateškom vanjskom politikom i geopolitičkom pozicijom. Zato oni koji imaju važne društvene uloge moraju u svome javnom djelovanju praviti jasnu razliku između kritike pojedinih odluka i opće i neselektivne kritike Visokog predstavnika, i jasnu razliku između kritike povremenih politika zapadnih centara moći prema Bosni i Hercegovini i neselektivnog antizapadnog narativa ili kampanje. U ocjeni ovakvih okolnosti emocije nemaju mjesta. Mora se trezveno, utemeljeno i krajnje racionalno procjenjivati šta je najbolji naš interes, ali ponekad i šta je za nas najmanje štetno - kazao je na kraju razgovora profesor Karić.