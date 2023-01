Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost, kolovoz vlažan

Zimska oprema

Pojačan promet vozila

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Živinice-Stupari.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog novogodišnjih praznika do 03.01.2023.godine do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 02.01. do 24 sata).