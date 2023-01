Cijene goriva tokom protekle godine znatno su varirale, a jutros na nekoliko benzinskih pumpi u BiH očigledan je nesrazmjer cijena goriva.

U Bihaću iznos dizela po litru košta 2,81 KM do 3,06 KM, dok benzin Super 95 u Bihaću košta od 2,51 KM do 2,76 KM.

U glavnom gradu BiH, Sarajevu cijena dizela jutros je od 2,81 KM do 2,96 KM. Benzin Super 95 iznosi od 2,51 KM do 2,76 KM, dok je iznos plina od 1,6 KM do 1,66 KM.