Ova godina bit će ključna za dovršetak izgradnje Koridora 5C

- Bez obzira na sve probleme s kojima se cijeli svijet susreće, Autoceste FBiH su, prvenstveno vlastitim angažmanom, na osnovu raspoloživih sredstava i kapaciteta uspjeli pokrenuti puno i već sad možemo reći da je na prostoru Federacije BiH došlo do ekspanzije izgradnje cestovne infrastrukture. Federacija BiH je već sada jedno veliko gradilište, a u periodu koji slijedi bit će i značajno povećanje obima posla - kazali su Feni iz Autocesta FBiH.

Iz Autocesta Federacije BiH naveli su da je u prošloj godini došlo do ekspanzije izgradnje cestovne infrastrukture, uprkos inflaciji.

Najveći obim posla

Za dionice na sjeveru osigurana su kreditna sredstva kod međunarodnih finansijskih institucija, kao i za dionice na jugu od Mostara sjever do Bune. U proceduri je dodatno kreditno zaduženje za dionicu od Ovčara do Mostara sjever i finalizacija pregovora s bankama.

Tako će se za dvije godine voziti autocestom bez prekida u dužini od 120 kilometara, od Bradine, na ulazu u Hercegovinu, do Poprikuša nadomak Žepča.

U FBiH je do sada izgrađeno 126 kilometara autoceste na trasi Koridora 5C, a puštanjem u promet dionice Tarčin – Ivan u oktobru prošle godine Bosne i Hercegovina je dobila blizu 100 kilometara bez prekida funkcionalne autoceste koja povezuje Bradinu s izlazom Zenica sjever.

Odabir izvođača radova

Iz Autocesta FBiH najavljuju kako će u 2023. godini biti završena izgradnja dionice Počitelj – Zvirovići u dužini od 11 kilometara. To uključuje i most Počitelj, koji je jedinstven po tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji, a uz tunel Prenj most preko Neretve predstavlja najzahtjevniji objekt na Koridoru 5C.

U idućoj godini bit će dovršen i tunel Zenica, dužine 3,360 metara, koji će tako postati najduži izrađeni tunel u ovom trenutku na Koridoru 5C.

Također, obavljene su pripreme za izgradnju dionice od Mostara jug do Bune u dužini od 14,5 kilometara.

Ova godina mogla bi biti ključna za završetak kompletnog projekta Koridora 5C, jer je u 2023. planiran početak radova na dva iznimno zahtjevna objekta: tunel Prenj i mostarska obilaznica.

Za ta dva najkompleksnija projekta raspisani su natječaju za odabir izvođača radova, a početak izgradnje je planiran sredinom 2023. godine.