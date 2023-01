Već na narednoj sjednici NSRS: Na dnevnom redu Zakon o kleveti

Već na narednoj sjednici Narodne skupštine RS trebalo bi da se nađe Zakon o kleveti. Iako je to trebalo da se desi do kraja prošle godine. Iz Vlade poručuju nije se odustalo. Novčane kazne za klevetu bit će drastično povećane. Medijska sloboda neće biti ugrožena ali se red mora uvesti poručuju iz Vlade.

- Zakon o tome ćemo sigurno donijeti to nije sporno, on se već radi i to nije upereno protiv medija nego onih koji po društvenim mrežama šire laži, klevete i ostalo - kaže Dodik.

U sve bi trebalo da bude uključena i novinarska zajednica. Od kazni niko ne bi trebalo da strahuje ukoliko svoj posao obavlja profesionalno. Ipak s druge strane i političari bi trebalo da znaju da su samim tim što su javne ličnosti na udaru više od drugih, prenosi ATV.