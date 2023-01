Višemilionski projekat kod Mostara: Napreduje izgradnja sportske dvorane

Nekoliko faza izgradnje

- Osnovna škola u Bijelom Polju nama je ovdje najvažnija institucija jer se tu djeca obrazuju, ali i ljudi se okupljaju tako da će sportska dvorana u velikoj mjeri poboljšati uvjete za rad, i to ne samo u školskim natjecanjima koja su se do sada održavala u maloj dvorani koja ne zadovoljava sve potrebe – istaknuo je inženjer kazavši kako će se dvorana koristiti i za nastavu što će uvelike poboljšati uvjete za rad.

- Izgradnja ima nekoliko faza. Uradili smo pripremne i zemljane radove, završili smo potpunu konstrukciju prema susjednim parcelama te smo u velikoj mjeri započeli konstruktivnu fazu objekta, odnosno nosive elemente, temelje, zidove i slično. Do sada smo uradili polovinu konstruktivne faze objekta – podvukao je on.

- Dvorana će se koristiti i za razne druge kulturne manifestacije. Njezina izgradnja potrebna je u ovakvim malim lokalnim zajednicama koje nemaju prostora za održavanje drugih sadržaja. Drago nam je da ćemo sada imati priliku prezentirati naše mjesto kroz organiziranje raznih sadržaja u ovoj dvorani – rekao je on.

Višemilijunski projekat

Šunje je zahvalio na razumijevanju Grada Mostara koji je investitor na ovome projektu naglasivši kako su, kao lokalna zajednica, prije desetak godina iskazali potrebu za izgradnjom ovakvog objekta.

Kako je rekao, kompanija GTR d.o.o. Mostar dvoranu bi trebala napraviti za dvije godine, a ugovor s izvođačem zaključio je Grad Mostar u prosincu 2021. godine.

- Pored podrške Grada Mostara, kada je u pitanju finansiranje, aplicirali smo na druge razine i dobili smo određena sredstva. Mislimo da će nam to biti dostatno u ovom određenom roku i da ćemo moći uspješno završiti projekt. Ako iz nekih razloga rok bude prolongiran, ne smatramo to neuspjehom jer je važno da završimo objekt onako kako smo zamislili – naglasio je on.

Investicija je, napominje, procijenjena na bazi izrađene projektne dokumentacije, međutim problem stvaraju promjene cijena na tržištu.

- Teško je u ovom trenutku procijeniti finalnu cijenu izgradnje, ali prema projektnoj dokumentaciji koja je izrađena prije nekoliko godina riječ je o višemilionskoj investiciji, odnosno oko 2 miliona i 300 hiljada maraka. Očekujemo da će se to povećati zbog stanja s cijenama – naveo je.