Mlada doktorica Nevena Ćirković ne razmišlja o odlasku vani: Medicinski fakultet završila prije roka i odmah dobila posao

Mlada doktorica iz Bratunca Nevena Ćirković (24) , koja je prije roka diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči, i to s prosjekom 9.40, odmah je dobila stalni angažman u srebreničkom Domu zdravlja u Službi porodične medicine.

Životni poziv

- Tek na drugoj godini studija shvatila sam da je to moj životni poziv, što je dosta utjecalo i na moje rezultate. Ljubav, ali i predan rad i dobra organizacija bili su ključni da šestogodišnje studije završim prije roka - kazala nam je Ćirković.

Lijepa riječ

Naglašava da je u srebreničkom Domu zdravlja dobro prihvaćena kao najmlađi ljekar ove zdravstvene ustanove i ima punu podršku kolega. Ističe kako je zadovoljna te da ne razmišlja o tome da ide u neku drugu zemlju.



- Kada završite fakultet, posao je ono čemu težite, uz stalno usavršavanje, naravno. U smjeni imam od 30 do 50 pacijenata i svi su me prihvatili. Mnogima su potrebni lijepa riječ i osmijeh, to svakoga oraspoloži i razveseli, zbog čega naši pacijenti odu zadovoljni, nekad i bez lijekova - rekla nam je Nevena.