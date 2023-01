Radmanović: Stav RS je jasan, ne postoji državna imovina

On je izrazio nadu da, bez obzira što je u partnerstvu na nivou BiH više političkih stranaka, neće biti onih koji će, "zato što im se ne sviđa kako je neko počešljan", osporavati da se u dnevni red uvrste važne tačke. Iz ekspozea predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto moglo se vidjeti, kaže on, da su osnovni pravci rada evropske integracije - o čemu su svi u BiH saglasni.

Državna imovina

- Prema mišljenju svih relevantnih stručnjaka i naučnika iz oblasti ustavnog prava Dejtonski mirovni sporazum je to riješio i imovina je u entitetima. Pojavili su se drugi nazovi stručnjaci i naučnici koje je podgrijavao dio međunarodne zajednice, koji su rekli da je to državna imovina i mi danas imamo problem - konstatovao je Radmanović.

Vanjska politika mora biti u skladu sa Ustavom

BiH mora više sarađivati sa Srbijom i Hrvatskom

Radmanović je konstatovao da su zbog jednostrane politike pojedinaca i stranaka u BiH odnosi sa Srbijom i Hrvatskom u dobroj mjeri narušeni, te da BiH mora što više sarađivati sa Srbijom i sa Hrvatskom.



On je dodao da su u prethodnim periodima ti odnosi nekada bolje funkcionisali sa Srbijom, nekada sa Hrvatskom, ali da BiH mora njegovati dobre odnose sa te dvije države jer sa njima dijeli granicu od gotovo 2.000 kilometara i najveća vanjskotrgovinska razmjena je sa njima.

- Međunarodna zajednica je i tu napravila problem. I Srbija i Hrvatska su potpisnice Dejtonskog sporazuma, a u OHR-u su to zanemarili. Čak ni u tom samozvanom Vijeću za sprovođenje mira nisu te dvije zemlje, što je van pameti. To je bio pokušaj da te dvije zemlje nemaju nikakav uticaj. Mi imamo specijalne paralelne veze koje smo koristili da to bude bolje i to ne može zavisiti od pojedinaca. Ne može biti važno ko je na čelu Srbije, Hrvatske i BiH da bi to funkcionisalo - poručio je Radmanović.

On je rekao da su narodi koji žive u BiH za to da ta saradnja funkcioniše, za šta postoji interes i kroz vanjskotrgovinsku, kulturnu i sportsku razmjenu.