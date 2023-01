Dodik o izboru Šulića: Zakon je jasan, Osmorka želi predložiti iz reda ostalih, potrebno je izabrati još jednog Bošnjaka

Predsjednik RS Milorad Dodik je danas u intervjuu za Srnu govorio o prijedlogu SNSD-a Denisa Šulića za ministra u Vijeću ministara, koji je izazvao dosta kritika iz Federacije BiH. On je kazao da RS-u pripadaju četiri ministra u Vijeću ministara, a Bošnjacima i Hrvatima po tri.

- Bošnjačka strana, odnosno Osmorka, imaju namjeru ili se to predlaže da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda ostalih. Zakon o Vijeću ministara jasno kaže da Vijeće ministara čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata i ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan ostali - rekao je Dodik.

Dodaje da je tako odluka pala njima u ruke.

- Ova priča o tome kako će njegov glas prevladati apsolutno je netačna i to je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuju tu Osmorku i vrate na scenu SDA - kazao je Dodik.

Podsjećamo, ranije je bilo priče da Osmorka želi predložiti predsjednika Naše stranke Edina Fortu za ministra, a on se izjašnjava kao Ostali.