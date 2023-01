FHMZ: Danas sunčano u većem dijelu zemlje, poslijepodne naoblačenje

U većem dijelu naše zemlje danas će jutro biti pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake. Vjetar slab, veći dio dana, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 15 stepeni.

Narednih dana sunčano

U petak pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

U subotu u većem dijelu zemlje sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14 stepeni.