Ćamil Duraković: Dodikov cilj je uticati na suverenitet BiH

- Ova ideja koju pokušava sprovesti Milorad Dodik i apsolutna većina u entitetu RS neće uroditi plodom, jer do sad nije i ne vidim razlog da to bude od sad - tvrdi Duraković.

Ovdje je cilj uticati na suverenitet države BiH, pojasnio je potpredsjednik.

- On je svjestan šta su njegove mogućnosti i on to vrlo perfidno koristi. Međutim šta on radi ovim, jeste da pravi jedan pregovarački položaj samog SNSD-a ili evo da kažem politika koje su u koaliciji s SNSD-om, položaj dakle kad je u pitanju formiranje državne vlasti - zaključio je potpredsjednik bh. entiteta RS.