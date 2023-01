Konaković: Da sutra pozovem SDA i DF u koaliciju, dotrčali bi mi, a ja bih ponovo bio hadžija, a ne "adžija"

Nižu se spinovi

Konaković navodi kako danima traje bjesomučna ofanziva medija i pojedinaca bliskih SDA/DF koaliciji.

- Nižu se spinovi svakodnevno kako je Osmorka izdala, prodala, trgovala i udovoljila zahtjevima SNSD-a i HDZ-a, zahtjevima kojim, kako oni kažu, SDA i DF nisu nikad. Nikad i nigdje nisu kazali ili napisali o čemu se konkretno radi, nijedan dokaz nisu pokazali, jer to naravno nije istina, to je čista laž imperije u kojoj se armija uhljeba i tajkuna do srži plaši promjene vlasti i svega što nakon toga slijedi. Žele da se potpuno zanemari činjenica da je napravljena programska platforma koja je, kao nikad do sad, potpisana u institucijama Bosne i Hercegovine, pod zastavom naše domovine - ističe Konaković.

Lider NiP-a tvrdi kako su unaprijed na propast osudili pokušaje da se napravi drugačiji ambijent, vrati ljudima nada, dovedu investitori, ekonomija stavi u prvi plan, a mladi ljudi zadrže u BiH.

- Izvršna vlast još nije ni formirana, SDFA mašinerija tvrdi da ta izvršna vlast ne funkcioniše. Nijedan projekat nismo ni započeli, oni tvrde da to ne može. Sve su kadrove razapeli prije nego je bilo ko uopšte predložen. Dok to rade, još uvijek su oni u koaliciji sa SNSD-om i HDZ-om, zapošljavaju, tenderišu. Dodik je formalno još uvijek njihov partner u vlasti, a za njegove postupke svakodnevno optužuju nas. Da ne analiziramo ponovo argumente koji potvrđuju da je Dodik narastao do ove mjere na krilima SDFA koji su ga svakodnevno jačali svojim postupcima i retorikom. I sad bi oni da zaustave nekog drugog ko hoće da pokaže da ova zemlja može bolje i drugačije - tvrdi Konaković.