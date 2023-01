Profesor Armin Kržalić za "Avaz": Obustave saobraćaja i barikade nikome neće donijeti ništa dobro

Sloboda kretanja

- To je samo postizanje cilja, onog što se željelo izazvati sa najavom ovom događaja. Institucije su trebale raditi svoj posao, ali nisu. U ovom slučaju, s obzirom da se radi o neustavnom događaju, sigurnosne institucije su trebale napraviti procjenu, to je trebala uraditi SIPA i MUP KS i u tom kontekstu poduzeti određene mjere. Tu su trebale one da odreaguju, a ne da to rade nekakva udruženja jer onda dobijamo još goru situaciju – kaže Kržalić.

Bh sigurnosne agencije, dodaje, mogu učiti od kolega iz hrvatske policije. Po najavi bilo kakvog događaja koji se može smatrati skupom visokog rizika, oni se ne bave analizama je li to političko pitanje ili nije, već na osnovu sigurnosne procjene zabrane njegovo održavanje.

- Ne treba zaboraviti da je sloboda kretanja zagarantovana i Dejtonskim sporazumom, da su zabranjene bilo kakve kontrola na entitetskim linijama, upravo zbog toga što su oba entiteta dio BiH i da neko ne bi pomislio da su to odvojene teritorijalne jedinice. Istočno Sarajevo je dio BiH, nadležnost ima SIPA i ona bi trebala uraditi procjenu, pratiti taj događaj, a s obzirom da je on neustavan, da kršenje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo, te se mogu komotno podnijeti krivične prijave protiv organizatora. Da se to desilo ranije do ovoga danas ne bi dolazilo – ističe Kržalić.

Svake godine svjedočimo istim skupovima visokog rizika i svake godine oni izazivaju veliku uznemirenost građana. Kržalić podsjeća da tamo gdje imamo utjecaj politike nema profesionalizna i odgovornosti.

- Taj neprofesionalizam je i u sektoru upravljanja sigurnosnim institucijama, koji treba da bude apsolutno profesionalan. On mora biti i depolitiziran, ali znamo da sama struktura traži da postoji taj odnos politike i institucija. Međutim, ako imate profesionalne rukovodioce čiji je cilj jačanje sigurnosti, povjerenja građana, suzbijanje prijetnji i rizika, onda tu politika nema šta tražiti. Zato ti profesionalci moraju biti postavljani na osnovu svog stručnog, a ne izvedenog političkog autoriteta, a mi na čelnim pozicijama imamo ljude bez stvarnog autoriteta koji ostvaruju ciljeve politike a ne same institucije i građana – kaže Kržalić.