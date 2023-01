Mijatović: Šutim još malo a onda istina svidjela vam se ili ne

"Bravo i svaka čast"

5 godina koliko god sam bio glasan, stalno su me vagali, mjerili, stavljali na kantar njihovih vrijednosti i jedni i drugi i treći. Od bravo i svaka čast su mi se iskrivila ramena i leđa. Moji stavovi su ostali isti, moja pozicija je ista i prije i poslije izbora, ali već mjesecima šutim i još ću, da malo vidim i čujem one koji su 5 godina govorili bravo, one koji su me 5 godina mjerili i vagali.

I dok šutim čitam, pišem i pamtim, vraćam sve garantujem vam glavom svojom bosanskom ali sa kamatama.

I hoću da šutim i da vas gledam u svim lažima, konstrukcijama i lažnim predstavama i još jednom, j*** mi se za vašim reprezentacijama, za vašim "vjerama", za vašim patriotizmima, datumima i historijama, vašim ambicijama skrivenih iza nacionalnih interesa.

Šutim još malo a onda istina svidjela vam se ili ne, j*** mi se!