Olivera Ćirković, bivša članica "Pink Pantera" o Mirnesi Bešlić iz Busovače: Nadam se da je nikada neće uhvatiti!

Kako Olivera kaže, razlika između njih dvije ne postoji, jer "obje su uzele od moćnika kojih ima samo 10 posto, a upravljaju i zlatarama, bankama, osiguranjima"...

- Sve je to isti sistem, ja sam uzimala od zlatara, ona je od firme, ali to je sve isti sistem. To su isti ljudi, 10 posto ljudi koji drže banke, zlatare, osiguranja i slično. Oni su pravi pljačkaši i ko god uzme od njih, svaka čast - istakla je Ćirković.