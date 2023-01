Ivajlo Petev zaplakao u studiju Face TV: "Idem ponosno iz Bosne"

Bugarski stručnjak je priznao da je bio iznenađen odlukom da mu se ponudi nastavak saradnje.

- Jeste, iznenadilo me je. Po meni, šta je bio cilj, ja sam to napravio, čisto sportsko-tehnički. Opet kažem, to me je iznenadilo. Ali, odlučili su na taj način. Nije to meni prvi put - rekao je Petev.

Naveo je kako mu je predsjednik NSBiH Vico Zeljković rekao da mu neće produžiti ugovor jer "traže novo lice i novu energiju". Dodao je da je bio u kontaktu s bh. reprezentativcima koji su mu se javljali nakon smjene.

- Nije im bilo dobro zbog toga što nećemo sarađivati dalje - izjavio je Petev.