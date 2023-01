Ogrešević i Efendić: Trojka je vodila procese, nismo bili upućeni, nastavit ćemo pregovore na nivou FBiH

Predsjednici NES-a i Stranke za BiH, Nermin Ogrešević i Semir Efendić, bili su gosti emisije Face to face sa Senadom Hadžifejzovićem gdje su još jednom ponovili da neće biti dio vlasti na državnom nivou.

- Pokušali smo uvjeriti kolege iz Osmorke da nastupe na drugi način, ali nisu bili spremni za to. Prihvatili su većinu zahtjeva HDZ-a i SNSD-a, bila je žurba da bi mogli reći da je to najbrže formirana vlast ikad. Nastavit ćemo razgovore na nivou Federacije, ali moraju biti ozbiljniji nego na državnom nivou. Kadrovska rješenja za Vijeće ministara nisu najbolji prijedlozi, Sabina Ćudić je mogla biti odlična ministrica vanjskih poslova, ali nije dobila priliku. Forto nije za ministra saobraćaja i komunikacije, posao u KS nije do kraja završen, izgleda da je najvažnije popuniti fotelje - rekao je Efendić.